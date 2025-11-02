घेराबंदी के बाद पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा पशु तस्कर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से तमंचा बरामद 

संवाद सूत्र, मईल। पुलिस ने इजहुरा हजाम तिराहे के पास रविवार को घेराबंदी कर पशु तस्करी के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपित ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। संयोग ठीक था कि कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपित के पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

मईल थानाक्षेत्र होकर तस्कर बरहज से पशु लेकर बिहार के रास्ते 11 सितंबर को पश्चिम बंगाल जा रहे थे। पिपरा रामधर के पास पुलिस को देख तस्कर पिकअप छोड़कर भाग गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया व आरोपितों की तलाश कर रही थी।

रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश इटहुआ हजाम तिराहे से होकर जा रहा है। मईल थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह, एसएसआई महेंद्र यादव ने पुलिस बल के साथ सुबह कुंडौली चौराहे के पास घेराबंदी की।

पुलिस का आरोप है कि घेराबंदी देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने उसे दौड़ाकर दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान पशु तस्कर के रूप में हुई। उसने अपना नाम राजेश यादव उर्फ पुलपुल पुत्र स्व. राम नारायण यादव निवासी मंगरईचा, थाना लार बताया। उसके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ।