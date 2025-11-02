Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घेराबंदी के बाद पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा पशु तस्कर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से तमंचा बरामद 

    By Shyamnarayan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    पुलिस ने एक पशु तस्कर को घेरकर गिरफ्तार किया, जिसने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर गोली चलाई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा पशु तस्कर गिरफ्तार।

    संवाद सूत्र, मईल। पुलिस ने इजहुरा हजाम तिराहे के पास रविवार को घेराबंदी कर पशु तस्करी के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपित ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। संयोग ठीक था कि कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपित के पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मईल थानाक्षेत्र होकर तस्कर बरहज से पशु लेकर बिहार के रास्ते 11 सितंबर को पश्चिम बंगाल जा रहे थे। पिपरा रामधर के पास पुलिस को देख तस्कर पिकअप छोड़कर भाग गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया व आरोपितों की तलाश कर रही थी।

    रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश इटहुआ हजाम तिराहे से होकर जा रहा है। मईल थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह, एसएसआई महेंद्र यादव ने पुलिस बल के साथ सुबह कुंडौली चौराहे के पास घेराबंदी की।

    पुलिस का आरोप है कि घेराबंदी देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने उसे दौड़ाकर दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान पशु तस्कर के रूप में हुई। उसने अपना नाम राजेश यादव उर्फ पुलपुल पुत्र स्व. राम नारायण यादव निवासी मंगरईचा, थाना लार बताया। उसके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ।

    पकड़े गए पशु तस्कर पर लार, मईल, भाटपाररानी थाने में गैंग्सटर सहित अन्य गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।