पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जमानत पर सुनवाई के लिए मांगा समय, 6 जनवरी को होगी अगली हियरिंग

विधि संवाददाता, देवरिया। औद्योगिक प्लाट आवंटन से जुड़े मामले में 10 दिसंबर से जेल में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत पर कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तिथि छह जनवरी नियत कर दी।

आरोपित पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आमरण अनशन खत्म करने की जानकारी दी।

शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वज्र वाहन से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया।

जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन व विवेचक से पूछा कि अब तक मामले में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुआ है या नहीं। इस पर विवेचक ने अदालत को बताया कि अभी तक कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

हालांकि मुकदमे के वादी व उसके गवाहों के बयान केस डायरी में दर्ज कर लिए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वह आज ही जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने जा रही हैं। यह सुनते ही आरोपित अमिताभ ठाकुर ने अनुरोध किया कि पहले न्यायिक रिमांड पर आदेश पारित किया जाए। उसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने आरोपित के इस तर्क से असहमति व्यक्त की।