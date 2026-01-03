Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जमानत पर सुनवाई के लिए मांगा समय, 6 जनवरी को होगी अगली हियरिंग

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर देवरिया कोर्ट में सुनवाई टल गई है। औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में 10 दिसंबर से जेल में बंद ठाकुर की जमानत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विधि संवाददाता, देवरिया। औद्योगिक प्लाट आवंटन से जुड़े मामले में 10 दिसंबर से जेल में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत पर कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तिथि छह जनवरी नियत कर दी।

    आरोपित पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आमरण अनशन खत्म करने की जानकारी दी।
    शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वज्र वाहन से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया।

    जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन व विवेचक से पूछा कि अब तक मामले में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुआ है या नहीं। इस पर विवेचक ने अदालत को बताया कि अभी तक कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

    amitabh-thakur-1765550061605

    हालांकि मुकदमे के वादी व उसके गवाहों के बयान केस डायरी में दर्ज कर लिए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वह आज ही जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने जा रही हैं। यह सुनते ही आरोपित अमिताभ ठाकुर ने अनुरोध किया कि पहले न्यायिक रिमांड पर आदेश पारित किया जाए। उसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने आरोपित के इस तर्क से असहमति व्यक्त की।

    इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय मांगा और कहा कि वह कुछ और ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस स्थिति में कोर्ट ने जमानत की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तिथि छह जनवरी निर्धारित कर दी।