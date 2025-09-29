मतांतरण का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती के साथ खड़े हुए कृषि मंत्री, सपा पर बोला हमला

देवरिया में मतांतरण का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती के चरित्र पर सपा नेताओं द्वारा लांछन लगाने का मामला गरमा गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा नारियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। युवती ने सपा प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ तहरीर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, देवरिया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव व सपा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मतांतरण का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती के चरित्र पर लांछन लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को लांछन लगाने के मामले में सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए हमला बोला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि युवती ने तहरीर दी है तो इस मामले में प्रशासन कार्रवाई करेगा। वह रविवार को सोनूघाट के समीप जावा बाइक शोरूम के उद्घाटन अवसर पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदीजी व योगीजी नारी सशक्तीकरण अभियान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नारियों के सम्मान व इज्जत को बाजार में उछाल रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को संस्कारों व परिपाटी का जरा भी ज्ञान नहीं है। सपा शासनकाल में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह पाती थी। वे लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। इसलिए इसकी भर्त्सना करना हूं। युवती ने सपा प्रतिनिधिमंडल के विरुद्ध अगर तहरीर दी है तो अच्छा किया है। युवती के सम्मान को ठेस लगी है। उनका नाम सार्वजनिक किया है तो तहरीर दी है।

कृषि मंत्री के बयान के बाद एक बार फिर से मतांतरण मामले में जिले का माहौल गरम हो गया है। युवती ने सपा के प्रतिनिधिमंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली में तहरीर देने के बाद सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल जन प्रतिनिधियों के अलावा सपा नेताओं में भी तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई है।

मदनपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती ने ही एसएस माल के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां व उसके साले गौहर अंसारी के विरुद्ध कोतवाली में मतांतरण व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपित उस्मान गनी, उसके भाई इसराफिल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

उस्मान की पत्नी तरन्नुम जहां अभी फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दो बार न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उसे राहत नहीं मिल सकी है। मतांतरण के मामले में उस्मान गनी का साला पहले से जिला कारागार में निरुद्ध है।