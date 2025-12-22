चित्रकूट में महिला को सर्प ने डसा, डिब्बे में बंद कर युवक पहुंचा जिला अस्पताल तो मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सर्पदंश के मामलों में अक्सर समय पर पहचान और इलाज जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाता है। जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जब कोबरा के डसने से पीड़ित महिला को जिला अस्पताल लाया गया और उसके साथ ही युवक डिब्बे में बंद कर वही सांप भी अस्पताल ले आया। अस्पताल परिसर में सांप देखकर लोगों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सरधुवा थाना क्षेत्र के देवारी गांव निवासी सूरजदीन की 50 वर्षीय पत्नी रनुवा को सोमवार सुबह करीब आठ बजे उस समय कोबरा सांप ने डस लिया, जब वह घर के अंदर भूसा निकाल रही थीं। सर्पदंश से महिला की हालत बिगड़ने लगी और घर में खलबली मच गई। इसी दौरान गांव के युवक सुधीर पांडेय ने सतर्कता दिखाते हुए कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया और एक डिब्बे में बंद कर दिया।

महिला की तबीयत बिगड़ती देख स्वजन ने उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। चिकित्सकों को सही जानकारी देने और इलाज में मदद के उद्देश्य से सुधीर पांडेय भी वही डिब्बा लेकर अस्पताल पहुंच गया, जिसमें कोबरा बंद था। जैसे ही अस्पताल परिसर में सांप होने की जानकारी लगी, वहां मौजूद मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। सुरक्षा को देखते हुए युवक को सांप सहित अस्पताल से बाहर भेज दिया गया।



सर्प पकड़ने वाले युवक सुधीर पांडेय ने बताया कि कोबरा की पहचान कराना उनका उद्देश्य था, ताकि डॉक्टर सही एंटी-स्नेक वेनम देकर महिला का उपचार कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी सावधानी बरतते हुए सांप को पकड़ा था, ताकि किसी अन्य को नुकसान न पहुंचे। इधर, वन विभाग को सर्प पकड़े जाने की सूचना नहीं दी गई थी।