Chitrakoot News : बरगढ़ पेयजल योजना के इंटेकवेल की मोटर खराब, 42 गांवों के 110 मजरों में जल संकट से हाहाकार

चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना ठप है। यमुना नदी के पास इंटेकवेल की मोटर एक महीने से खराब होने से 42 गांवों में पानी की सप्लाई बंद है जिससे 70 हजार लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द मोटर ठीक कराने की मांग कर रहे हैं।

संवाद सूत्र, चित्रकूट। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ''हर घर नल'' का सपना बरगढ़ क्षेत्र में बुरी तरह बिखरता दिख रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना खुद पानी के लिए तरस रही है। यमुना नदी के पूरब पताई क्षेत्र में बने इंटेकवेल की मोटर बीते एक महीने से खराब पड़ी है, जिससे लगभग 70 हजार की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है।

इस योजना के जरिए बरगढ़ क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के 42 गांवों और 110 मजरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन मोटर खराब होने से आपूर्ति पूर्णत: ठप हो चुकी है। ग्रामीणों को न केवल पीने के पानी की किल्लत हो रही है, बल्कि मवेशियों को पानी पिलाने में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना शुरू से ही अव्यवस्थाओं की शिकार रही है।

नहीं होती ठीक से निगरानी कभी सप्लाई अनियमित होती है तो कभी गंदा पानी आता है। जिम्मेदार जेई और एई अक्सर जिला मुख्यालय में ही रहते हैं, जिससे फील्ड पर कोई निगरानी नहीं होती। योजना मजदूरों के भरोसे चल रही है, जिन्हें महज 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पानी आपूर्ति का कोई रोस्टर तय नहीं है, और जगह-जगह पाइप लाइन में लीकेज होने से आपूर्ति धीमी गति से होती है।