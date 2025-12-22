Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चित्रकूट में मानिकपुर-झांसी रूट पर वंदेभारत एक्सप्रेस से टकराया पत्थर, शीशा टूटने से यात्रियों में मचा हड़कंप

    By Hemraj Kashyap Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मानिकपुर-झांसी रूट पर वंदेभारत एक्सप्रेस से पत्थर टकरा गया। पत्थर लगने से ट्रेन का शीशा टूट गया, जिससे यात्रियों में हड़क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मानिकपुर-झांसी रेलखंड के भरतकूप-बदौसा रेलवे सेक्शन के बीच शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई। पक्षी का शिकार करने के लिए गुलेल से फेंका गया पत्थर ट्रेन के कोच से टकरा गया, जिससे शीशा टूट गया और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जानकारी इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) और रेलवे इंटेलीजेंट को भी दी गई है। साथ ही जांच के लिए आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस की टीम गठित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे ट्रेन संख्या 26506 वंदे भारत एक्सप्रेस बांदा के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन जैसे ही भरतकूप और बदौसा रेलवे स्टेशनों के बीच गेट नंबर 485 पतौड़ा रेलवे क्रासिंग के आगे पहुंची, तभी बदौसा की ओर से गुलेल से फेंका गया पत्थर ट्रेन के सी-2 कोच के शीशे से जा टकराया। पत्थर लगने से कोच का कांच टूट गया। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी बनारस से खजुराहो जा रही एक महिला यात्री ने कोच में तैनात आरपीएफ कर्मियों को दी।

     

    इसके बाद ट्रेन में आन ड्यूटी एस्कार्ट पार्टी के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मिश्रा ने सुबह करीब 11:20 बजे आरपीएफ पोस्ट चित्रकूटधाम कर्वी को सूचना दी। सहायक उप निरीक्षक कमलेश कुमार तिवारी कांस्टेबल चंद्रशेखर के साथ घटनास्थल पहुंचे। अमावस्या मेले के कारण पहले से क्षेत्र में तैनात आरपीएफ निरीक्षक राजेंद्र कुमार और एसआईबी बांदा की टीम ने भी इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसकी पहचान थाना भरतकूप क्षेत्र के रौली कल्याणपुर निवासी 38 वर्षीय माताबदल पुत्र परमेश्वर रैदास के रूप में हुई।

     

    पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि वह मछली पकड़ने और जंगली पक्षियों के शिकार के लिए गुलेल से पत्थर चला रहा था। इसी दौरान उसका पत्थर गुजर रही वंदे भारत एक्सप्रेस से टकरा गया, जिससे शीशा टूट गया। आरपीएफ ने आरोपी के कब्जे से एक गुलेल और पत्थर बरामद किए। उसके खिलाफ आरपीएफ थाने में रेलवे एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरपीएफ निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो बांदा को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। आरोपित को एसीजेएम रेलवे न्यायालय बांदा में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभी तक की जांच में शिकार की बात ही सामने आई है।