UP Board Exam 2026: चित्रकूट में 39 परीक्षा केंद्र तय, इन 8 नए विद्यालयों को किया गया शामिल
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार परीक्षा की शुचिता और मानकों को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले प्रस्तावित 34 केंद्रों में से तीन को हटाकर आठ नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र सूची में शामिल किया गया है।
जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार केंद्रों की संख्या में बदलाव किया गया है। पहले जिले में 34 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित थे, लेकिन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने और कुछ आपत्तियों के चलते तीन परीक्षा केंद्रों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। इसके स्थान पर आठ नए इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
इस तरह अब जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक रवि शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय हाईस्कूल गनीवां, राजकीय हाईस्कूल रौली कल्याणपुर और सीपी सिंह आवासीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र की सूची से हटाया गया है।
इन विद्यालयों में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा मानक पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण परिषद ने इन्हें निरस्त कर दिया। इसके बाद आठ अन्य इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा गया, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 24,775 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 13,551 और इंटरमीडिएट के 11,224 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की ओर से केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, प्रश्न पत्र सुरक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आठ नए परीक्षा केंद्र जोड़े जाने से परीक्षा व्यवस्था और अधिक सुचारु होने की उम्मीद है।
इन केंद्रों में होगी बोर्ड परीक्षा
राजकीय इंटर कॉलेज बरगढ़़, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजापुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्वी, श्री गंगा प्रसाद जन सेवा इंटर कॉलेज कर्वी, सेठ राधा कृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज सीतापुर, आदर्श इंटर कॉलेज मानिकपुर, त्यागी इंटर कॉलेज ऐंचवारा, कृषक इंटर कॉलेज भौंरी, श्री महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज खंडेहा, पुरुषोत्तम द्विवेदी इंटर कॉलेज मऊ, गोस्वामी इंटर कॉलेज छोबों, तुलसी इंटर कॉलेज राजापुर, नाथूराम संकट मोचन इंटर कॉलेज बछरन, हनुमत इंटर कॉलेज नादी तौरा, पालेश्वर नाथ इंटर कॉलेज पहाड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज घुरेटनपुर, रतननाथ इंटर कॉलेज रसिन, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कर्वी, छत्रपति शाहूजी महाराज इंटर कॉलेज रगौली, बालिका इंटर कॉलेज मऊ, पं शिवकुमार त्रिपाठी इंटर कॉलेज मऊ, सरधुवा इंटर कॉलेज सरधुवा, बाबा प्राणनाथ इंटर कॉलेज पूरब पताई, स्व महादेव इंटर कॉलेज नांदिन कुर्मियान, चंद्रेश इंटर बरगढ़, एस सिंह पटेल इंटर कॉलेज लालता रोड मऊ, सिया सिंह इंटर कॉलेज खोपा, श्री परम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिवरामपुर, शारदा आदर्श इंटर कॉलेज भरतकूप, केएलपी इंटर कॉलेज कलवलिया।
यह बनाएं नए केंद्र
स्व. लाला भाई इंटर कॉलेज कपना, जेपी इंटर कॉलेज कर्वी, बीबी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया, शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी, स्व. रघुवीर प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज पहाड़ी, श्री हरिमोहन इंटर कॉलेज बछरन, संत रीता इंटर कॉलेज मानिकपुर में बोर्ड परीक्षा होगी।
