UP Board Exam 2026: चित्रकूट में 39 परीक्षा केंद्र तय, इन 8 नए विद्यालयों को किया गया शामिल

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार परीक्षा की शुचिता और मानकों को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले प्रस्तावित 34 केंद्रों में से तीन को हटाकर आठ नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र सूची में शामिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार केंद्रों की संख्या में बदलाव किया गया है। पहले जिले में 34 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित थे, लेकिन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने और कुछ आपत्तियों के चलते तीन परीक्षा केंद्रों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। इसके स्थान पर आठ नए इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

इस तरह अब जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक रवि शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय हाईस्कूल गनीवां, राजकीय हाईस्कूल रौली कल्याणपुर और सीपी सिंह आवासीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र की सूची से हटाया गया है।

इन विद्यालयों में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा मानक पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण परिषद ने इन्हें निरस्त कर दिया। इसके बाद आठ अन्य इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा गया, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 24,775 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 13,551 और इंटरमीडिएट के 11,224 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, प्रश्न पत्र सुरक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आठ नए परीक्षा केंद्र जोड़े जाने से परीक्षा व्यवस्था और अधिक सुचारु होने की उम्मीद है।