    नौकरी की तलाश में घर से निकला, बांदा स्टेशन पर समोसा खाया और फिर ट्रेन में जिंदगी के साथ हो गया ये बड़ा खेल

    By praveen kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    चित्रकूट में एक युवक की रेल हादसे में मौत हो गई। वह बेहतर भविष्य की तलाश में ग्वालियर गया था लेकिन लौटते समय महाकौशल एक्सप्रेस से गिर गया। मृतक दिनेश प्रजापति सतना का रहने वाला था और अपने साले के साथ नौकरी ढूंढने गया था। बांदा स्टेशन पर समोसे खाने के बाद दोनों अलग हो गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    महाकौशल एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बेहतर भविष्य की तलाश में घर से निकला युवक रेल हादसे का शिकार हो गया। ग्वालियर से लौटते वक्त महाकौशल एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत हो गई। यह घटना जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात की है, जिसने एक सामान्य यात्रा को दर्दनाक मोड़ दे दिया।

    मध्यप्रदेश जिला सतना थाना रामपुर बाघेलान के खरवाही निवासी 30 वर्षीय दिनेश प्रजापति पुत्र दशरथ अपने साले मैहर के धतूरा में रहने वाले राजकुमार के साथ सोमवार को जबलपुर से हजरन निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस से ग्वालियर नौकरी की तलाश में गया था। काम नहीं मिलने पर मंगलवार रात दोनों जीजा-साले ग्वालियर से लौटते समय उसी ट्रेन के जनरल कोच में सवार थे।

    बांदा स्टेशन पर खाया समोसा

    बांदा स्टेशन पर उतरकर समोसे खाने के बाद राजकुमार खाली सीट की तलाश में दूसरे कोच की ओर चला गया, जिसके बाद दोनों बिछड़ गए। सतना रेलवे स्टेशन पर जब साला राजकुमार उतरा, तो दिनेश लापता था। खोजबीन शुरू हुई, तब आरपीएफ को सूचना मिली कि जनपद चित्रकूट थाना बहिलपुरवा के शीतलपुर गांव के सामने युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है।

    स्वजन के अनुसार, दिनेश छह भाइयों और एक बहन में चौथे नंबर पर था। उसकी तीन बेटियां और एक बेटा है। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रभारी थानाध्यक्ष बहिलपुरवा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना कैसे हुए पता लगाया जा रहा है।

