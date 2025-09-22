Chitrakoot News : शराब समझ कर पी गया तारपीन का तेल, मजदूर की हुई मौत

चित्रकूट के माधव का पुरवा गांव में एक मजदूर रामबाबू की तारपीन का तेल पीने से मौत हो गई। उसे शराब की लत थी और रविवार को उसने पिता के घर की दीवार ठीक की थी। रात में गलती से तेल पीने से उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में मातम छाया हुआ है।

संवाद सहयोगी, चित्रकूट। थाना क्षेत्र के लालता रोड स्थित माधव का पुरवा गांव में एक हादसे में 40 वर्षीय मजदूर रामबाबू की तारपीन का तेल पीने से मौत हो गई। वह ट्रकों से बालू और ईंट उतारने का कार्य करता था और उसे शराब पीने की लत थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंदई निवासी बहनोई राममिलन ने बताया कि रामबाबू नियमित रूप से शराब पीता था। रविवार को बारिश के दौरान उसके पिता के घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिसे वह दिनभर ठीक करता रहा। इसके बाद उसने शराब पी और खाना खाकर लेट गया।