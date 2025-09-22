Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chitrakoot News : शराब समझ कर पी गया तारपीन का तेल, मजदूर की हुई मौत

    By praveen kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    चित्रकूट के माधव का पुरवा गांव में एक मजदूर रामबाबू की तारपीन का तेल पीने से मौत हो गई। उसे शराब की लत थी और रविवार को उसने पिता के घर की दीवार ठीक की थी। रात में गलती से तेल पीने से उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तारपीन का तेल पीने से मजदूर की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, चित्रकूट। थाना क्षेत्र के लालता रोड स्थित माधव का पुरवा गांव में एक हादसे में 40 वर्षीय मजदूर रामबाबू की तारपीन का तेल पीने से मौत हो गई। वह ट्रकों से बालू और ईंट उतारने का कार्य करता था और उसे शराब पीने की लत थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदई निवासी बहनोई राममिलन ने बताया कि रामबाबू नियमित रूप से शराब पीता था। रविवार को बारिश के दौरान उसके पिता के घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिसे वह दिनभर ठीक करता रहा। इसके बाद उसने शराब पी और खाना खाकर लेट गया।

    इसी दौरान गलती से तारपीन का तेल पी गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन रविवार की रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    मऊ थाना प्रभारी दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि अस्पताल से मेमो मिला था। जब उसे अस्पताल लाया गया था मौत हो चुकी थी। रामबाबू के चार बच्चे हैं 16 वर्षीय फूलकुमारी, 14 वर्षीय बुधराज, 12 वर्षीय अमित और 10 वर्षीय आशीष है। अचानक हुई इस मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।