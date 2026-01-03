चित्रकूट में सेवानिवृत्त फौजी से 1.72 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, क्रिप्टो निवेश का दिया था झांसा
चित्रकूट के कर्वी में एक सेवानिवृत्त फौजी राजीव श्रीवास्तव साइबर ठगी का शिकार हो गए। जालसाजों ने फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर उन्हें क्रिप्टो करेंसी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सेवानिवृत्त फौजी से करीब 1.72 करोड़ रुपये की आनलाइन ठगी कर ली गई।
51 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव निवासी द्वारिका पुरी पुरानी बाजार, कर्वी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के जरिए उनकी पहचान माधुरी कायस्थ नाम की महिला से हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया।
आरोप है कि जालसाजों ने सोलोनी.काम नाम की एक फर्जी वेबसाइट पर उनका अकाउंट बनवाया और शुरुआती ट्रेडिंग में झूठा मुनाफा दिखाया। पहली ट्रेडिंग को फ्री बताकर भरोसा जीता गया और बाद में प्राफिट पर 30 प्रतिशत कमीशन के नाम पर लगातार पैसे ऐंठे गए।
पीड़ित ने यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और नकद माध्यमों से कई किश्तों में रकम ट्रांसफर की। जब पीड़ित ने कथित मुनाफे की पूरी राशि निकालने की बात कही तो जालसाजों ने एक के बाद एक नई फीस और चार्ज के नाम पर भुगतान मांगना शुरू कर दिया।
अंततः ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़ित के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया और यह एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का काम प्रतीत होता है। साइबर सेल थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
