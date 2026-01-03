चित्रकूट में सेवानिवृत्त फौजी से 1.72 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, क्रिप्टो निवेश का दिया था झांसा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सेवानिवृत्त फौजी से करीब 1.72 करोड़ रुपये की आनलाइन ठगी कर ली गई। 51 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव निवासी द्वारिका पुरी पुरानी बाजार, कर्वी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के जरिए उनकी पहचान माधुरी कायस्थ नाम की महिला से हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया।

आरोप है कि जालसाजों ने सोलोनी.काम नाम की एक फर्जी वेबसाइट पर उनका अकाउंट बनवाया और शुरुआती ट्रेडिंग में झूठा मुनाफा दिखाया। पहली ट्रेडिंग को फ्री बताकर भरोसा जीता गया और बाद में प्राफिट पर 30 प्रतिशत कमीशन के नाम पर लगातार पैसे ऐंठे गए।

पीड़ित ने यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और नकद माध्यमों से कई किश्तों में रकम ट्रांसफर की। जब पीड़ित ने कथित मुनाफे की पूरी राशि निकालने की बात कही तो जालसाजों ने एक के बाद एक नई फीस और चार्ज के नाम पर भुगतान मांगना शुरू कर दिया।