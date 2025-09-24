संदिग्ध हालात में गर्भवती महिला की मौत, खेत में घास काटते समय गिरकर हुई थी बेसुध

Language
    By praveen kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:56 AM (IST)

    चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोह गांव में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई। 24 वर्षीय विनीता खेत में बेहोश मिलीं और अस्पताल में मृत घोषित कर दी गईं। पति राकेश ने कमजोरी के कारण गिरने की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। विनीता सात माह की गर्भवती थीं।

    जागरण संवाददाता,  चित्रकूट।  पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोह गांव में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार शाम करीब पांच बजे 24 वर्षीय विनीता खेत में घास काटने गई थी, तभी वह बेसुध हालत में पड़ी मिली। स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    पति राकेश कुमार ने बताया कि विनीता सात माह की गर्भवती थी और हाल ही में कमजोर रहने लगी थी। सोमवार को उसने खुद राकेश से कहा था कि वह उसके साथ खेत में घास लेने चले, लेकिन वह अकेले ही खेत में चली गई। थोड़ी देर बाद राकेश भी खेत पहुंचा तो देखा कि विनीता सरसों के खेत में मुंह और पेट के बल पड़ी हुई थी।

    उसके पास घास काटने का हसियां पड़ा था। उसे लेकर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राकेश ने आशंका जताई कि कमजोरी की वजह से चक्कर आने पर वह गिर गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। विनीता की शादी 15 मई 2023 को हुई थी।

    वह इकलौते भाई और आठ बहनों में तीसरे नंबर पर थी। पहाड़ी थानाध्यक्ष अनुपमा तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी मायके पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं है।