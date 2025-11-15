Language
    झांसी–मीरजापुर नेशनल हाईवे कार-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, दो किमी तक लगा लंबा जाम

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    झांसी-मीरजापुर नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य करने में जुटी है।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। झांसी–मीरजापुर नेशनल हाईवे पर शिवरामपुर स्थित महादेव ढाबा के पास शुक्रवार देर रात एक कार और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे से दोनों ओर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात लगभग एक घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। देर रात हुए इस हादसे से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    ट्रक कर्वी से भरतकूप क्रशर मंडी में गिट्टी लादने जा रहा था। इसी दौरान शिवरामपुर निवासी सौरभ शुक्ला पुत्र राजनरायन शुक्ला अपनी इको कार से भरतकूप से लौट रहे थे। महादेव ढाबा के पास दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वाहनों के हाइवे के बीच फंस जाने से लंबा जाम लग गया।

     

     

    यातायात बाधित होने की सूचना मिलते ही शिवरामपुर चौकी प्रभारी सनी चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रात लगभग 12 बजे दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे हटवाकर मार्ग को खाली कराया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलने से यातायात सामान्य हो सका।