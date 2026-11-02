दीपावली मेले के लिए चित्रकूट में छह दिन भारी वाहनों पर प्रतिबंध, जानें डायवर्जन रूट

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दीपावली अमावस्या मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर को जाम से बचाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। छह नवंबर से छह दिन तक कर्वी नगर और मेला क्षेत्र में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है।

प्रयागराज, कौशांबी, बांदा और मध्य प्रदेश के सतना की ओर से आने वाले मालवाहकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। यह व्यवस्था सात प्रमुख मार्गों पर लागू होगी। इनमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट से रेहुटिया तक प्रयागराज रोड, लोढ़वारा मोड़ से धनुष चौराहा होते हुए देवांगना घाटी तक, बेड़ी पुलिया से निर्मोही अखाड़ा तक और भरतकूप से रामशैय्या, संग्रामपुर, खोही होते हुए यूपी-एमपी सीमा तक के मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा शिवरामपुर से चितरागोकुलपुर, लैना बाबा से संग्रामपुर और चितरागोकुलपुर से यार्डलैंड स्कूल सीमा तक भी मालवाहकों का प्रवेश बंद रहेगा।