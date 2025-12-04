साइबर ठगों ने युवक को किया डिजिटल अरेस्ट, पुलिस और CBI का डर दिखाकर ठगे लाखों रुपये
यूपी के चित्रकूट में साइबर ठग ने एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर पुलिस और सीबीआई का डर दिखाकर 21.5 लाख रुपये रुपये ठग लिए। कॉल करने वाले ने खुद को ह्यूमन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी नगर के द्वारिकापुरी के शकुंतलाभवन भौंरो पागा निवासी रामशरण वर्मा ने साइबर थाने में डिजिटल ठगी का मामला दर्ज कराया है। उनके अनुसार 20 नवंबर को अज्ञात नंबर से उन्हें वीडियो कॉल आई।
कॉल करने वाले ने खुद को ह्यूमन रिसोर्सेज मंत्रालय का अधिकारी बताया और चेतावनी दी कि उनके एयरटेल सिम से गैरकानूनी संदेश भेजे गए हैं। जब रामशरण ने सिम लेने से इनकार किया, तो कॉल करने वाले ने उन्हें दिल्ली पुलिस और सीबीआई की जांच की बात कहकर डराया।
डरा-धमकाकर ले ली रकम
पीड़ित के अनुसार उसके आधार और पैन नंबर का हवाला देकर ठगों ने कहा कि उसका नाम सदाकत खान मानव तस्करी मामले में संदिग्ध सूची में है और उनकी सभी चल-अचल संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।
डराने-धमकाने के बाद ठगों ने सुरक्षा मनी के नाम पर कुल 21.5 लाख रुपये विभिन्न किश्तों में अपने खातों में जमा कराने को कहा। रामशरण ने बताया कि 26 और 29 नवंबर को उनके इंडियन बैंक और फिनो पेमेंट बैंक खातों से कुल तीन ट्रांज़ेक्शन के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर दी गई।
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को डिजिटल ठगी और फर्जी कॉल से सतर्क रहने की चेतावनी दी है।
