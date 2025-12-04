साइबर ठगों ने युवक को किया डिजिटल अरेस्ट, पुलिस और CBI का डर दिखाकर ठगे लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी नगर के द्वारिकापुरी के शकुंतलाभवन भौंरो पागा निवासी रामशरण वर्मा ने साइबर थाने में डिजिटल ठगी का मामला दर्ज कराया है। उनके अनुसार 20 नवंबर को अज्ञात नंबर से उन्हें वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को ह्यूमन रिसोर्सेज मंत्रालय का अधिकारी बताया और चेतावनी दी कि उनके एयरटेल सिम से गैरकानूनी संदेश भेजे गए हैं। जब रामशरण ने सिम लेने से इनकार किया, तो कॉल करने वाले ने उन्हें दिल्ली पुलिस और सीबीआई की जांच की बात कहकर डराया।

