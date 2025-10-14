Language
    चित्रकूट में औद्योगिक कनेक्शन में लोड बढ़ाने को भ्रष्टाचार, बिजली विभाग के लिपिक व आपरेटर घूस लेते पकड़े

    By Hemraj Kashyap Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    चित्रकूट में औद्योगिक कनेक्शन के लोड को बढ़ाने के लिए बिजली विभाग के एक लिपिक और ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह घटना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है, जिससे विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। चित्रकूट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। औद्योगिक कनेक्शन में लोड बढ़ाने को लेकर लालच आ गया।  लोड बढ़ाने की एवज में बिजली विभाग के लिपिक व आपरेटर घूस लेते पकड़े गए।

    प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को विद्युत विभाग के दो कर्मचारियों को 6000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पटेल चौक स्थित अधिशाषी अभियंता कार्यालय (राधा लाज) में की गई, जहां बांदा के कमासिन निवासी लिपिक प्रशांत कुमार और कर्वी नगर के एसडीएम कालोनी निवासी कंप्यूटर आपरेटर राजाबाबू त्रिपाठी औद्योगिक विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ाने के नाम पर घूस ले रहे थे।

    यह कार्रवाई रानीपुर भट्ट निवासी बसंतलाल पुत्र मुन्नालाल की शिकायत के बाद सामने आई, जिसने भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) बांदा मंडल कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बसंतलाल का सात किलोवाट का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन है, जिसे 10 किलोवाट कराने के एवज में आरोपितों ने 6000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।

    शिकायत की जांच के बाद प्रभारी निरीक्षक श्यामबाबू ने योजना बनाकर मंगलवार अपराह्न करीब तीन बजे अधिशाषी अभियंता कार्यालय में छापा मारा और दोनों कर्मचारियों को घूस लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें भरतकूप थाने ले जाया गया।


    घटना के बाद विद्युत विभाग में खलबली मच गया है। अधिशाषी अभियंता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के समय वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। बाद में जानकारी मिली कि एंटी करप्शन टीम दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर ले गई है।

    गौरतलब है कि चित्रकूट में यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले तहसील कार्यालय में माल बाबू समेत दो अन्य कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते पकड़ा गया था। जबकि उसके पहले रैपुरा थाना के दारोगा और विद्युत विभाग के एक जेई को भी घूस लेते गिरफ्तार किया जा चुके हैं। विद्युत विभाग में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद यह विशेष कार्रवाई की गई है।

