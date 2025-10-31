चित्रकूट देगा यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान, पांच हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य, ऐसा रहेगा औद्योगिक परिदृश्य

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। धार्मिक दृष्ट से देश में सबसे महत्वूपर्ण स्थान रखने वाला चित्रकूट अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। उत्तर प्रदेश में वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए चित्रकूट में पांच हजार करोड़ निवेश से औद्योगिक प्रोजेक्ट से नई रफ्तार मिलेगी।

जिले में पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को साधने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने विकास भवन सभागार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)–5.0 के आयोजन को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य के अनुसार काम करें। ताकि चित्रकूट भी प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में सशक्त योगदान दे सके।



सीडीओ ने कहा कि आगामी नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने का बड़ा मंच साबित होगा। इसमें औद्योगिक विकास, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया जाएगा। पिछली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी–4.0 में जनपद में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा टुस्को कंपनी का 4700 करोड़ रुपये का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रमुख रहा। अब जीबीसी–5.0 के तहत सरकार ने चित्रकूट के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का नया निवेश लक्ष्य तय किया है, जिसमें ऊर्जा, पर्यटन, कृषि–उद्यान, डेयरी, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।