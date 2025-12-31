Language
    कामदगिरि परिक्रमा में आवारा कुत्तों का आतंक, सिपाही को काटा; वीआईपी ड्यूटी के दौरान हुआ हमला

    By Hemraj Kashyap Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    चित्रकूट के कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर वीआईपी ड्यूटी के दौरान एक आवारा कुत्ते ने सिपाही अभिषेक कुमार यादव को बुरी तरह काट लिया। यह घटना नगर पालिका की ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा और पालतू कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन जिले में इनका प्रभाव जमीन पर नजर नहीं आ रहा है।

    मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका अब तक कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बना सकी है, जिसका खामियाजा आम लोगों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला कामदगिरि परिक्रमा मार्ग का है, जहां एक आवारा कुत्ते ने पुलिस सिपाही को बुरी तरह काट लिया।

    खोही चौकी में तैनात 28 वर्षीय सिपाही अभिषेक कुमार यादव की मंगलवार को वीआईपी ड्यूटी लगी थी। चौकी प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि अभिषेक मंगलवार शाम करीब पांच बजे हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ उनके परिवार सहित कामदगिरि परिक्रमा करवा रहा था।

    इसी दौरान लक्ष्मण पहाड़ी के पास अचानक एक आवारा कुत्ते ने अभिषेक पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कुत्ते ने सिपाही के दाएं पैर में कई जगह काट लिया।

    गनीमत रही कि कुत्ते ने न्यायिक अधिकारियों या उनके साथ मौजूद स्वजन पर हमला नहीं किया, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद अभिषेक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के साथ उसे रैबीज का इंजेक्शन लगाया गया।

    इस घटना के बाद एक बार फिर आवारा कुत्तों की समस्या पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कामदगिरि परिक्रमा मार्ग, धार्मिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

    लोगों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों की धरपकड़, नसबंदी और पुनर्वास के लिए तत्काल प्रभावी योजना लागू की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।