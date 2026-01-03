चित्रकूट में पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में लगाई डुबकी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर तपोभूमि में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर दानपुण्य किया और भगवान कामदगिरि की परिक्रमा कर माघ मेले का विधिवत शुभारंभ किया।

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आस्था की तपिश ने ठंड को पीछे छोड़ दिया। श्रद्धालुओं ने रामघाट में विराजमान राजाधिराज स्वामी मत्यगेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुजारी विपिन तिवारी ने बताया कि पौष पूर्णिमा पर मंदाकिनी स्नान का विशेष पुण्य महत्व है।

शाम के समय मंदाकिनी नदी में आयोजित भव्य आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे घाटों पर आध्यात्मिक वातावरण छा गया। पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुक्रवार देर रात से ही शुरू हो गया था। प्रयागराज में माघ मेले के शुभारंभ के साथ चित्रकूट में भी विशेष उत्साह देखा गया। देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने शनिवार भोर से शाम तक मंदाकिनी में स्नान कर दान-पुण्य किया और कामदनाथ के दरबार में शीश नवाया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा राजेश एस ने पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह के साथ रामघाट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने ड्यूटी में लगे कर्मियों को सतर्कता और श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के निर्देश दिए।