    Chitrakoot News: बरगढ़ पेयजल योजना के इंटेकवेल की मोटर खराब, 70 हजार लोगों पर जलसंकट

    By hemraj kashyap Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:38 PM (IST)

    बरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना बुरी तरह प्रभावित है। यमुना नदी के पास लगी मोटर एक महीने से खराब है जिससे 42 गांवों के लगभग 70 हजार लोग पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों को पीने और मवेशियों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। योजना मजदूरों के भरोसे चल रही है और अधिकारी जिला मुख्यालय में रहते हैं।

    बरगढ़ पेयजल योजना के इंटेकवेल की मोटर खराब, 70 हजार लोगों पर जलसंकट

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ''हर घर नल'' का सपना बरगढ़ क्षेत्र में बुरी तरह बिखरता दिख रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना खुद पानी के लिए तरस रही है।

    यमुना नदी के पूरब पताई क्षेत्र में बने इंटेकवेल की मोटर बीते एक महीने से खराब पड़ी है, जिससे लगभग 70 हजार की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है।

    इस योजना के जरिए बरगढ़ क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के 42 गांवों और 110 मजरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन मोटर खराब होने से आपूर्ति पूर्णत: ठप हो चुकी है। ग्रामीणों को न केवल पीने के पानी की किल्लत हो रही है, बल्कि मवेशियों को पानी पिलाने में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना शुरू से ही अव्यवस्थाओं की शिकार रही है। कभी सप्लाई अनियमित होती है तो कभी गंदा पानी आता है। जिम्मेदार जेई और एई अक्सर जिला मुख्यालय में ही रहते हैं, जिससे फील्ड पर कोई निगरानी नहीं होती।

    योजना मजदूरों के भरोसे चल रही है, जिन्हें महज 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पानी आपूर्ति का कोई रोस्टर तय नहीं है, और जगह-जगह पाइप लाइन में लीकेज होने से आपूर्ति धीमी गति से होती है।

    ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मोटर की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जेई हरिकेश ने बताया कि अभी तक एक मोटर चल रही थी, लेकिन दो दिन पहले वह भी खराब हो गई है। उसकी मरम्मत कराई जा रही है एक दो दिन में सप्लाई शुरू हो जाएगी।