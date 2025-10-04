चित्रकूट में मुंबई-हावड़ा ट्रैक पर मालगाड़ी से भैंस टकराई, आधे घंटे खड़ी रही सारनाथ एक्सप्रेस

संवाद सहयोगी, जागरण, मानिकपुर (चित्रकूट)। शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग के मानिकपुर पनहाई सेक्शन के 52 नंबर पुल के पास सतना से छिवकी प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी अचानक सामने आ रही भैंस से टकरा गई। इस टक्कर से मालगाड़ी के कम्प्रेशर पाइप में टूट गया और ट्रेन वहीं रुक गई। मालगाड़ी के चालक ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिससे रेलवे प्रशासन में खलबली मच गई। हादसे के कारण मानिकपुर जंक्शन में आधे घंटे सारनाथ एक्सप्रेस खड़ी रही।

मानिकपुर के स्थानीय रेल कर्मचारी और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे टैक के माध्यम से भैंस को हटाया गया और कम्प्रेशर पाइप की मरम्मत की गई। लगभग 20 मिनट के बाद मालगाड़ी फिर से अपनी यात्रा पर निकल सकी। स्टेशन प्रबंधक शीवेश मालवीय ने बताया कि भैंस से टक्कर के कारण दुर्ग से छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन मानिकपुर स्टेशन पर आधे घंटे तक रुकी रही, जिससे रेल मार्ग पर अस्थायी बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि, बड़ा हादसा टल गया और रेल सेवा शीघ्र बहाल कर दी गई।