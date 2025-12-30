चित्रकूट में कमरे में चली गोली, युवक की हो गई मौत; हत्या-आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस
चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में 33 वर्षीय जितेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शराब के नशे में कमरे में जाने के बाद गोली चलने की आवाज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन के अनुसार 33 वर्षीय जितेंद्र सिंह शराब के नशे में था और अपने कमरे में चला गया था।
कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद स्वजन कमरे में पहुंचे तो वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसको इलाज के लिए जनपद कौशांबी ले गए लेकिन मौत हो चुकी थी।
यह घटना थाना मऊ के चकौर के मजरा दलौनीपुरवा में सोमवार रात करीब 10 बजे की है। दाहिने कान के ऊपर गोली लगने से जितेंद्र सिंह की हालत गंभीर थी। स्वजन पुलिस को सूचना दिए बिना उसे इलाज के लिए जनपद कौशांबी के सराय अकिल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद स्वजन शव को लेकर घर लौट आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मऊ थाना प्रभारी दुर्गविजय सिंह फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। कमरे की तलाशी के दौरान जितेंद्र की पैंट की जेब से 12 बोर का एक खाली कारतूस बरामद हुआ।
वहीं बिस्तर पर पड़े अवैध तमंचे में भी एक खाली कारतूस फंसा हुआ मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गोली स्वयं द्वारा चलाई गई प्रतीत होती है, हालांकि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
भाई वीर सिंह की तहरीर पर जितेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध तमंचे की बरामदगी और घटनाक्रम के क्रम को लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तमंचा कहां से आया और घटना के समय कमरे में कौन-कौन मौजूद था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। जितेंद्र के तीन भाईयों में बीच का था। खेती किसानी करता था।
