चित्रकूट में दिल दहलाने वाली घटना, ग्रामीण ने खुद को लगाई आग, जलकर मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। थाना क्षेत्र के ओरा गांव में रविवार दोपहर दिल दहला देने वाली घटना हुई। 55 वर्षीय सुरजभान मिश्रा ने घर के कमरे में खुद पर आग लगा ली। कुछ ही देर में लपटों ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। धुआं उठता देख ग्रामीण दौड़े और आग पर काबू पाया, तब तक उसकी जलकर मौत हो चुकी थी। आग से घर व गृहस्थी का सामान खाक हो गया।

ओरा गांव निवासी चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि छोटे भाई सुरजभान की पत्नी की पांच साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। वह दो नाबालिग बेटों शिवम व सत्यम की परवरिश कर रहा था। घटना के समय दोनों बच्चे घर में नहीं थे। शिवम चित्रकूट में एक आश्रम में रहता है और कक्षा आठ का छात्र सत्यम पिता के साथ रहता है।

स्वजनों के अनुसार पत्नी की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहता था। कई बार वह खुदकुशी का प्रयास कर चुके थे। उन्हें समझाया जाता था और दवा भी कराई जाती थी। मृतक चार भाइयों में से था, दो की पहले मौत हो चुकी है।