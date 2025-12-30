2026 की अगवानी को धर्मनगरी तैयार, कामतानाथ के दर्शन से होगी नए साल की शुरुआत; उमड़ रहे श्रद्धालु

Language
    By Hemraj Kashyap Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। नववर्ष 2026 की अगवानी को लेकर प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट पूरी तरह तैयार नजर आई। वर्ष 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंच रहे हैं।

    नए साल की शुरुआत पर भगवान कामतानाथ के दर्शन और कामदगिरि परिक्रमा के साथ सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।

    मंगलवार की शाम से ही नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नववर्ष स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। युवाओं ने नृत्य-संगीत, डीजे और आपसी मेल-जोल की तैयारी में देखे गए। आतिशबाजी कर नववर्ष का अभिनंदन भी इंतजाम किए गए हैं। कई होटल व लाज पर युवाओं ने पार्टी के व्यवस्था की है।

    नववर्ष की पहले ही जनपद कड़ाके की सर्दी और शीतलहर में डूहा है मंगलवार को न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रहा लेकिन लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है।

    कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मंदिरों को फूलों और गुब्बारों से सजाया जा रहा है। धर्म, आस्था और उत्साह के संग चित्रकूट में नए साल 2026 की अगवानी को पूरी तैयारी है।