चित्रकूट में हादसा, राजापुर-लालता रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक की मौत व एक घायल
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर-लालता रोड पर दो बाइकों की टक्कर में जल जीवन मिशन के फिटर रामेश्वर प्रसाद पाल की मौत हो गई और रिंकू नामक एक य ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, राजापुर (चित्रकूट)। राजापुर-लालता रोड पर शुक्रवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में जल जीवन मिशन में कार्यरत प्राइवेट फिटर की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया है।
अमान निवासी 45 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद पाल जल जीवन मिशन में प्राइवेट फिटर के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार को वह दरसेड़ा गांव में पाइप लाइन की मरम्मत करने गए थे। बाइक से शाम करीब आठ बजे अकेले घर लौट रहे थे। भंभेंट के पास पहुंचे तो लालता रोड की ओर से आ रहे नंदिन कुर्मियान निवासी 25 वर्षीय रिंकू पुत्र सुगग्न की बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद रामेश्वर के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, रिंकू की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। रामेश्वर के पांच बच्चों में चार बेटियां और एक बेटा है, जिनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है। वह दो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। राजापुर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि अभी किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। दोनों बाइक को कब्जे में ले लिया गया है।
इधर, ई-रिक्शा की टक्कर से साइकिल सवार किशोर घायल
थाना क्षेत्र में शनिवार को केशरूआ तालाब के समीप ई-रिक्शा की टक्कर से साइकिल सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक और स्वजन के बीच मारपीट हो गई। सुखरामपुर निवासी 15 वर्षीय कमल पुत्र कमलेश साइकिल से गुरौला गांव स्थित कोटे की दुकान से खाद्यान्न लेने जा रहा था। पीछे से आए ई-रिक्शा ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कमल सड़क पर गिर गया। माथे व सिर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया। किशोर को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे किशोर के परिजनों और ई-रिक्शा चालक के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में झड़प में बदल गई। इससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। भाई कौशल ने बताया कि वह खेत में पानी लगा रहा था और कमल को घर से खाद्यान्न लेने भेजा गया था।
