Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चित्रकूट में बाइक को बचाने में अमावस्या मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं का आटो पलटा, युवक की मौत व 11 घायल

    By Praveen Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    चित्रकूट में अमावस्या मेले से लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर सामने से आई बाइक को बचाने के प्रयास में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। अमावस्या मेला कर लौट रहे मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं से भरा एक आटो झांसी-मीरजापुर हाईवे पर अमानपुर के पास पलट गया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक 18 वर्षीय युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना पनवार के खमरिया गांव और आसपास के गांवों के 17 वर्षीय प्रांजुल वर्मा, 18 वर्षीय आकाश वर्मा, 17 वर्षीय मुकेश विश्वकर्मा, 18 वर्षीय प्रदीप वर्मा, 19 वर्षीय करन वर्मा , 17 वर्षीय सुमित, 17 वर्षीय भोला, 17 वर्षीय विकास, 19 वर्षीय विनोद, 20 वर्षीय दुर्गेश वर्मा एवं मुसरा पावा निवासी 18 वर्षीय अमित और गढ़वा निवासी 19 वर्षीय सागर वर्मा सहित 12 युवक दीपावली अमावस्या मेले में शामिल होने रविवार को चित्रकूट आए थे। सभी ने रामघाट व कामदगिरि की परिक्रमा कर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए।

    इसके बाद वे एक आटो में सवार होकर सोमवार को अपराह्न करीब दो बजे चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में झांसी-मीरजापुर हाईवे पर अमानपुर के पास अचानक एक बाइक सामने आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ऑटो में आगे बैठे खमरिया निवासी 18 वर्षीय आकाश वर्मा के सीने में आटो का हैंडिल घुस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ऑटो सवार अन्य 11 युवक भी चोटिल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से एंबुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई। शेष सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आकाश के स्वजन शव लेकर गांव चले गए।


    कर्वी कोतवाली प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आटो पलटने की जानकारी नहीं मिली है, जबकि जिला अस्पताल के सीएमएस डा. शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को मेमो भेजकर दी गई है।