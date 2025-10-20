चित्रकूट में बाइक को बचाने में अमावस्या मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं का आटो पलटा, युवक की मौत व 11 घायल

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। अमावस्या मेला कर लौट रहे मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं से भरा एक आटो झांसी-मीरजापुर हाईवे पर अमानपुर के पास पलट गया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक 18 वर्षीय युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना पनवार के खमरिया गांव और आसपास के गांवों के 17 वर्षीय प्रांजुल वर्मा, 18 वर्षीय आकाश वर्मा, 17 वर्षीय मुकेश विश्वकर्मा, 18 वर्षीय प्रदीप वर्मा, 19 वर्षीय करन वर्मा , 17 वर्षीय सुमित, 17 वर्षीय भोला, 17 वर्षीय विकास, 19 वर्षीय विनोद, 20 वर्षीय दुर्गेश वर्मा एवं मुसरा पावा निवासी 18 वर्षीय अमित और गढ़वा निवासी 19 वर्षीय सागर वर्मा सहित 12 युवक दीपावली अमावस्या मेले में शामिल होने रविवार को चित्रकूट आए थे। सभी ने रामघाट व कामदगिरि की परिक्रमा कर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए।

इसके बाद वे एक आटो में सवार होकर सोमवार को अपराह्न करीब दो बजे चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में झांसी-मीरजापुर हाईवे पर अमानपुर के पास अचानक एक बाइक सामने आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ऑटो में आगे बैठे खमरिया निवासी 18 वर्षीय आकाश वर्मा के सीने में आटो का हैंडिल घुस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ऑटो सवार अन्य 11 युवक भी चोटिल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से एंबुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई। शेष सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आकाश के स्वजन शव लेकर गांव चले गए।