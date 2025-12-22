चित्रकूट में पशु तस्करों का आतंक, चरवाहों को पेड़ में बांध ले गए 52 बकरियां लूट ले गए

संवाद सहयोगी, मानिकपुर (चित्रकूट)। चित्रकूट में चारवाहों में पशु तस्करों की दहशत है। पशु तस्कर पुशओं को लूटने के साथ-साथ चरवाहों से मारपीट कर लहुलूहान कर दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पाठा क्षेत्र में आया है। पाठा क्षेत्र में पशु तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में रविवार की शाम पशु तस्कर आधा सैकड़ा से अधिक बकरियां हांक ले गए। विरोध करने पर दो चरवाहों पर फरसा से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और पेड़ में बांधकर फरार हो गए।

बंबिया के मजरा कुसमुही निवासी 55 वर्षीय रामनारायण यादव और 54 वर्षीय बब्बू यादव जंगल में अपनी बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन बदमाश कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे और अचानक दोनों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने रस्सी से उनके हाथ-पैर बांध दिए और जंगल में फेंक कर 52 बकरियां लेकर फरार हो गए।

हमले में रामनारायण यादव के सिर पर फरसे से गंभीर चोट आई है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों का इलाज मध्य प्रदेश जिला सतना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवां में भर्ती कराया गया है। देर शाम तक चरवाहों के घर न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की, तब घटना का पता चल सका।

सूचना मिलने पर मारकुंडी पुलिस मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि मारकुंडी थाना क्षेत्र में 15 दिन में यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले पांच दिसंबर को डोडामाफी गांव के जंगल में भी चरवाहों के साथ मारपीट कर 40 से अधिक बकरियां चोरी कर ली गई थीं, जिसका अब तक पुलिस राजफाश नहीं कर सकी है।