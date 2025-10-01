चित्रकूट में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के आवास पर बम हमला, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर
चित्रकूट में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के आवास पर अज्ञात बाइक सवारों ने बम फेंका। धमाके से कोई जनहानि नहीं हुई पर कारों और घर के शीशे टूटे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है जिसमें हमलावर बम फेंकते दिख रहे हैं। अशोक गुप्ता ने इसे साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। स्टेशन रोड स्थित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के आवास पर मंगलवार की रात करीब एक बजे बम फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है।
बाइक सवार दो अज्ञात युवक आवास के गेट पर बम फेंककर फरार हो गए। धमाके में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन तेज धमाके से कारों और घर के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए।
अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक बम फेंकते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। उन्होंने इस हमले को गंभीर साजिश बताते हुए प्रशासन से शीघ्र हमलावरों की गिरफ्तारी और मामले की गहराई से जांच की मांग की है।
कर्वी कोतवाली प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। साथ ही घटना के पीछे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।
पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।
