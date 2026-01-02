Language
    बांदा सहकारी बैंक ने वसूली में प्रदेश में हासिल किया 8वां स्थान, CM योगी से मिले बैंक अध्यक्ष

    By Hemraj Kashyap Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:57 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिला सहकारी बैंक बांदा ने प्रदेश में वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आठवां स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को लेकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने नए वर्ष के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की।

    सहकारिता क्षेत्र में संचालित बैंकिंग कार्यों, वसूली व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तार से सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बांदा सहकारी बैंक द्वारा की जा रही प्रभावी वसूली, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नवाचारों की खुलकर प्रशंसा की।

    उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन द्वारा अपनाई गई रणनीति अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायी है। अग्रवाल के नेतृत्व में बैंक की कार्यशैली और प्रबंधन क्षमता को सराहनीय बताते हुए आगे भी इसी तरह कार्य करने का आह्वान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव एवं ब्लाक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी भी उपस्थित रहे।