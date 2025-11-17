चित्रकूट में यूपी के मंत्री आशीष पटेल के भाई की गाड़ी रोकने और जानलेवा हमला करने की कोशिश, बाइक लगाकर रोके थे रास्ता

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। अपना दल एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बड़े भाई अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पर तिलक समारोह से लौटते समय जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। घटना रविवार देर रात हनुमानगंज मार्ग पर हुई। मुन्ना सिंह निवासी लोरी हनुमानगंज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी पुष्पलता सिंह गांव की प्रधान हैं, जिसके चलते कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है।

घटना रात करीब 10 बजे की है। मुन्ना सिंह मानिकपुर से तिलक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हनुमानगंज मुख्य मार्ग पर दिलीप सिंह के ट्यूबवेल के पास दो युवक बाइक लगाकर रास्ता रोककर खड़े थे। गाड़ी की रोशनी में पहचान होने पर पता चला कि वे सोनू पुत्र लालमन निवासी कोलसा मजरा लौरी और आशीष सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी जगजीत सिंह का पुरवा हैं।

दोनों ने कार रोकने की कोशिश की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मुन्ना सिंह के अनुसार विवाद के दौरान आशीष ने तमंचा निकाल लिया। यह देखकर उन्होंने कार को पीछे मोड़ा और कच्चे रास्ते से गांव की ओर भाग निकले। पीछे से आरोपित गाली देते रहे। इसी दौरान सोनू का रिश्तेदार हीरो उनके घर तक पहुंच गया, लेकिन वीडियो बनाए जाने पर वह भी बाइक से भाग गया।