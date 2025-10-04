Language
    चंदौली में ड्रग तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, बोलेरो से 15 किलो से अधिक गांजा बरामद

    By Pradeep kumar singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    चंदौली जिले के बबुरी में पुलिस ने एक बोलेरो से 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया जिनकी पहचान रामू और ज्ञानचंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई बबुरी थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में हुई।

    बबुरी पुलिस की ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो से 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद।

    जागरण संवाददाता बबुरी (चंदौली)। संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान शनिवार को क्षेत्र के दूदे के पास मुखबिर की सूचना पर बबुरी पुलिस ने बोलेरो वाहन में रखे 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया

    शनिवार की सुबह बबुरी थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र के दूदे गांव के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो में भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ तस्कर बबुरी क्षेत्र से गुजर रहे हैं।

    मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चेकिंग शुरु कर दी। तभी पुलिस को एक बोलेरो वाहन आते दिखाई दिया। पुलिस ने हाथ देकर वाहन को रोका, तलाशी लेने पर उसमें से 15 बंडल गांजा बरामद हुआ।

    वाहन से बरामद पंद्रह किलो छ सौ ग्राम गांजा था। वाहन से दो तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान रामू निवासी ग्राम परसदा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर व ज्ञानचंद्र निवासी ग्राम कैथवलिया, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर के रूप में हुई।

    दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बबुरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

