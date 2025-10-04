चंदौली में ड्रग तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, बोलेरो से 15 किलो से अधिक गांजा बरामद

चंदौली जिले के बबुरी में पुलिस ने एक बोलेरो से 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया जिनकी पहचान रामू और ज्ञानचंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई बबुरी थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में हुई।

जागरण संवाददाता बबुरी (चंदौली)। संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान शनिवार को क्षेत्र के दूदे के पास मुखबिर की सूचना पर बबुरी पुलिस ने बोलेरो वाहन में रखे 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया

शनिवार की सुबह बबुरी थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र के दूदे गांव के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो में भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ तस्कर बबुरी क्षेत्र से गुजर रहे हैं।

मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चेकिंग शुरु कर दी। तभी पुलिस को एक बोलेरो वाहन आते दिखाई दिया। पुलिस ने हाथ देकर वाहन को रोका, तलाशी लेने पर उसमें से 15 बंडल गांजा बरामद हुआ।