नाले में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत, शव देखकर परिवार में छाया मातम

चंदौली के शिकारगंज में जमुहीनी जंगल स्थित बड़का नाले में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। कस्बा निवासी द्वारिका लकड़ी काटने गया था और वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव नाले में मिला। ग्रामीणों ने नाला पार करते समय संतुलन बिगड़ने से डूबने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है वहीं परिवार में मातम छाया है।

जागरण संवाददाता, शिकारगंज (चंदौली)। जमुहीनी जंगल में गुरुवार को लकड़ी काटने गए कस्बा निवासी युवक की बड़का नाले में डूबकर मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह उसका शव उतराया मिला। घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली मातम छा गया। दरअसल कस्बा निवासी द्वारिका गुरुवार को घर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने निकला था।

देर रात तक वापस न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। रातभर खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने जमुहीनी जंगल से गुजरने वाले बड़का नाले में उतराया हुआ शव देखा तो अफरा-तफरी मच गई।