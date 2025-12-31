जागरण संवाददाता, चंदौली। बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में किन्नरों के घर में हुए विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह और विकास सिंह पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यह विस्फोट आधी रात को हुआ, जिसमें मकान की एक दीवार गिर गई और तीन मंजिला इमारत हिल गई।

पुलिस के अनुसार, अभिषेक और विकास पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। हाल ही में जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस बम धमाके की वारदात को अंजाम दिया। किन्नरों के घर पर हुए इस धमाके ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है और लोगों में भय का माहौल बना दिया है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है कि यदि उन्हें इन आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।

इस विस्फोट की घटना ने न केवल किन्नरों के समुदाय को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे।

इस घटना के बाद से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त कर दिया है। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे किसी भी स्थिति में आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।