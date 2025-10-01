मजदूरी करते समय अचानक ऐसा क्या हुआ जो चली गई जान? घरवालों के पैरों तले खिसकी जमीन

चंदौली के बबुरी कस्बे में एक दुखद घटना घटी जिसमें मजदूरी कर रहे सूरज नामक एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। वह एक मकान में काम कर रहा था तभी बिजली के तार की चपेट में आ गया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है क्योंकि सूरज घर का सहारा था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

जागरण संवाददाता, बबुरी (चंदौली)। कस्बे में बुधवार की शाम मजदूरी कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर स्वजन सहित गांव में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई।

क्षेत्र के हटिया गांव निवासी रमेश राम का बेटा सूरज बबुरी कस्बे में एक व्यक्ति के बन रहे मकान में मजदूरी का काम कर रहा था। बुधवार की शाम वह घर में लटक रहे बिजली के तार को हटा रहा था। तार कटे होने के कारण वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद साथ काम कर रहे मजदूर उसे लेकर कस्बे के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी होते ही मौके पर बबुरी थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच गए। मृतक सूरज के पिता रमेश ट्राली चला कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।