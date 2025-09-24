चंदौली में अवैध पैथोलॉजी सेंटर सील, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से मची खलबली

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चंदौली के हेतिमपुर में एक अवैध पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. विकास सिन्हा के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे अन्य चिकित्सालयों और पैथोलॉजी सेंटरों को भी चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। सीएम पोर्टल पर लगातार शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को गंभीरता से लिया। हेतिमपुर स्थित अवैध ढंग से संचालित पैथोलाजी सेंटर को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के सख्ती से अवैध ढंग से संचालित पैथोलाजी सेंटर संचालकों में खलबली मच गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईके राय के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. विकास सिन्हा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरक्षा बल के साथ हेतिमपुर चट्टी स्थित आस्था पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी की। संचालक पैथोलाजी संचालन संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। अलबत्ता मौका ताक फरार हो गया। काफी इंतजार के बाद संचालक नहीं पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पैथोलाजी सेंटर को सील कर दिया।

अमरा उत्तरी गांव निवासी ऋतिक भारती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया था कि हेतिमपुर में आस्था पैथोलाजी सेंटर अवैध ढंग से संचालित हो रहा है। शिकायत को मुख्य चिकित्साधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए पैथोलाजी सेंटर की जांच कराई, जिसमें सेंटर अवैध रूप से संचालित होता हुआ पाया गया। संचालक को हिदायत देने के बाद भी पथोलाजी अवैध ढंग से संचालित करता रहा। जिस पर स्वास्थ्य टीम ने सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंच छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सेंटर सील कर दिया।