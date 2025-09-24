Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली में अवैध पैथोलॉजी सेंटर सील, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से मची खलबली

    By Premshankar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:25 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चंदौली के हेतिमपुर में एक अवैध पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. विकास सिन्हा के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे अन्य चिकित्सालयों और पैथोलॉजी सेंटरों को भी चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हेतिमपुर स्थित अवैध पैथोलाजी सेंटर को सील की कार्रवाई करती टीम।- जागरण।

    जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। सीएम पोर्टल पर लगातार शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को गंभीरता से लिया। हेतिमपुर स्थित अवैध ढंग से संचालित पैथोलाजी सेंटर को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के सख्ती से अवैध ढंग से संचालित पैथोलाजी सेंटर संचालकों में खलबली मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईके राय के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. विकास सिन्हा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरक्षा बल के साथ हेतिमपुर चट्टी स्थित आस्था पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी की। संचालक पैथोलाजी संचालन संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। अलबत्ता मौका ताक फरार हो गया। काफी इंतजार के बाद संचालक नहीं पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पैथोलाजी सेंटर को सील कर दिया।

    अमरा उत्तरी गांव निवासी ऋतिक भारती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया था कि हेतिमपुर में आस्था पैथोलाजी सेंटर अवैध ढंग से संचालित हो रहा है। शिकायत को मुख्य चिकित्साधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए पैथोलाजी सेंटर की जांच कराई, जिसमें सेंटर अवैध रूप से संचालित होता हुआ पाया गया। संचालक को हिदायत देने के बाद भी पथोलाजी अवैध ढंग से संचालित करता रहा। जिस पर स्वास्थ्य टीम ने सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंच छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सेंटर सील कर दिया।

    प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. विकास सिन्हा ने कहा कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले नीम हकीम सहित बगैर लाइसेंस के संचालित हो रहे चिकित्सालय व पैथोलाजी सेंटर संचालक स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद कर दें, अन्यथा मजबूर होकर सीधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- चंदौली में चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा गया चोर, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर किया पुलिस के हवाले