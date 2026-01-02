Language
    माघ मेले की भीड़ को लेकर डीआरएम ने PDDU जंक्शन का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा

    By vivek dubeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    डीआरएम उदय सिंह मीना ने माघ मेले की भीड़ के मद्देनजर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और ...और पढ़ें

    जंक्शन पर निरीक्षण करते डीआरएम उदय सिंह मीना व अन्य अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली): माघ मेले की भीड़ को देखते हुए डीआरएम उदय सिंह मीना ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए सामान्य आवागमन व जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया।

    होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बाहर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तर्ज पर ही होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त काउंटर, पानी और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

     

    माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए ठंड में व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की तर्ज पर जंक्शन की सुरक्षा होगी। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंक्शन पर अतितिक्त फोर्स व सीसीटीवी कैमरा बढ़ाएं जाए।

    निरीक्षण के दौरान जंक्शन पर गंदगीद व स्वचालित सीढ़ी बंद मिलने पर डीआरएम ने नाराजगी भी जताई। तत्काल सुधारने का निर्देश दिए। आपात चिकित्सा की तत्काल सेवा के लिए जंक्शन पर स्थापित होगी डाक्टरों की टीम को 24 घंटे उपस्थित रहने को कहा गया है।

    सर्कुलेशन एरिया, प्रस्तावित होल्डिंग एरिया, नियंत्रित प्रवेश प्रणाली, यात्री प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज, दक्षिणी छोर स्थित टिकट काउंटर व आसपास का क्षेत्र, सुविधाओं, नवीन फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म दो पर स्थित सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, विशेष पर्व नियंत्रण कक्ष तथा विश्राम कक्षों का गहन निरीक्षण किया गया।

    अधिकारियों को निर्देशित किया कि माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध समयबद्ध रूप से किए जाएं। विशेष रूप से सीसीटीवी निगरानी, संकेतक, सहायता काउंटर एवं सूचना प्रणाली को सदैव सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए।