कोडीन कफ सीरप तस्करी नेटवर्क का खुलासा, रांची से होता था संचालन; पांच गिरफ्तार, सात के लिए लुकआउट नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, चंदौली/वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में यह सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन सरगना भोला जायसवाल द्वारा रांची से किया जा रहा था। वह फर्जी बिल्टी बनाकर कफ सिरप की खेप बांग्लादेश तक भेजता था।

जानकारी के अनुसार, भोला जायसवाल को हाल ही में पुल‍िस ने पकड़ा है। पुलिस ने चंदौली जनपद के मुगलसराय क्षेत्र में 7 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनमें अंजलि रानी कसेरा (समृद्धि इंटरप्राइजेज), आलोक प्रजापति (चॉइस डिस्ट्रीब्यूटर्स), सबा परवीन (मेसर्स एसपी फार्मा), आकाश गुप्ता (विष्णु मेडिकल एजेंसी), स्वप्निल केसरी (न्यू केसरी मेडिकल एजेंसी) और शैली ट्रेडर्स (मुख्य फर्म) शामिल हैं।

पुलिस द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण में इन नामों से कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं पाया गया। इसके बावजूद, इन फर्मों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कफ सिरप की बिल्टियां तैयार की जा रही थीं। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित लोग केवल लाइसेंस और बिल्टी के एवज में तस्करों से मासिक रकम लिया करते थे।

इसी संदर्भ में, थाना जमालपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 210/25 के तहत वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार यादव (28 वर्ष) को पुलिस ने जीवनाथ पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है। वह जंसो की मड़ई, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली का निवासी है। विवेचना में यह पता चला कि अभियुक्त ने मेसर्स सिटी मेडिसेल्स नामक फर्म के माध्यम से अप्रैल से जून 2025 के बीच दिल्ली की विभिन्न दवा कंपनियों से 4,50,850 बोतल (100 एमएल) Eskuf कफ सिरप की आपूर्ति प्राप्त की थी। इस सिरप में कोडीन फॉस्फेट और ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड जैसे शेड्यूल-H1 श्रेणी के नशीले तत्व पाए गए हैं।