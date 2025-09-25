पीडीडीयू में राष्ट्रव्यापी अभियान में मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में रेलकर्मियों ने किया श्रमदान

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रेल कर्मियों ने श्रमदान किया। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने ऑटो चालकों से स्वच्छता पर संवाद किया और उनसे अपने वाहनों और स्टैंड को साफ रखने का आग्रह किया। उन्होंने गुटखा छोड़ स्वास्थ्य को ठीक रखने और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने की अपील की।

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गुरुवार को एक दिन, एक घंटा, एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रमदान अभियान में पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के नेतृत्व में रेलकर्मियों द्वारा श्रमदान किया गया।

स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में मंडल रेल प्रबंधक के साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक दिलीप कुमार, सभी शाखा अधिकारी एवं रेल कर्मियों ने साफ सफाई की। श्रमदान के दौरान डीआरएम ने स्टेशन पर ऑटो स्टैंड पहुंचे, जहाँ उन्होंने सभी ऑटो चालकों को एकत्र कर स्वच्छता के विषय में संवाद किया। अभियान में भागीदारी का आह्वान करते हुए उन्होंने चालकों से आग्रह किया कि वे अपने वाहनों और स्टैंड को स्वच्छ रखें, यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और न खुद गंदगी करें, न अपने आसपास किसी को गंदगी करने दें के भाव को व्यवहार में लाएं।

यहां वहां गुटखा खाकर न थूकें, कूड़ा सदैव कूड़ेदान में ही डालें। उन्होंने गुटखा छोड़ने की अपील की क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऑटो चालकों से उन्होंने स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखने की बात कही। ऑटो चालकों ने भी स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की बात कही। स्टेशन पर श्रमदान में सिविल डिफेंस के सदस्यों ने भी भागीदारी की और स्कूली बच्चों ने एक जागरूकता रैली भी निकाली।

स्टेशन पर श्रमदान से पूर्व सुबह भी मंडल रेल प्रबंधक के साथ सभी अधिकारियों द्वारा बाकले ग्राउंड पर भी साफ-सफाई के लिए श्रमदान किया गया। मंडल के अन्य स्टेशनों, कार्यालय परिसरों और कॉलोनियों में भी श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों आदि ने भाग लिया। यह अभियान स्वच्छता को केवल निर्देश नहीं, बल्कि सहभागिता और जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है।