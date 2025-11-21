Language
    चंदौली में दो पक्षों में कहासुनी के बाद हिंसक झड़प, 12 लोग घायल

    By Mangala Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    चंदौली जिले में दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि नशे में धुत होने के बाद शुरू हुई कहासुनी दोनों गुटों में मारपीट में बदल गई। 

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, शहाबगंज (चंदौली)। भूसीकृतपुरवां गांव में गुरुवार की रात दो गुटों में हुई मारपीट में 12 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जहां हालत खराब होने पर चार लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

    नशे में धुत होने के बाद शुरू हुई कहासुनी दोनों गुटों में मारपीट में बदल गई। इस दौरान पहले पक्ष के रुदल कुमार, शांति, कुंदन,और लच्छु जबकि दूसरे पक्ष के जवाहिर, विजय कुमार, गुड्डू, उर्मिला, पप्पू, चंदनी, मुकेश, गोविंदा और रितेश घायल हो गए। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

