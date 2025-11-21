चंदौली में दो पक्षों में कहासुनी के बाद हिंसक झड़प, 12 लोग घायल

जागरण संवाददाता, शहाबगंज (चंदौली)। भूसीकृतपुरवां गांव में गुरुवार की रात दो गुटों में हुई मारपीट में 12 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जहां हालत खराब होने पर चार लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

नशे में धुत होने के बाद शुरू हुई कहासुनी दोनों गुटों में मारपीट में बदल गई। इस दौरान पहले पक्ष के रुदल कुमार, शांति, कुंदन,और लच्छु जबकि दूसरे पक्ष के जवाहिर, विजय कुमार, गुड्डू, उर्मिला, पप्पू, चंदनी, मुकेश, गोविंदा और रितेश घायल हो गए। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।