यात्रीगण ध्यान दें; एक दिसंबर से ‘बीएनआरएस’ होगा बनारस रेलवे स्टेशन का नया काेड
वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का कोड 1 दिसंबर से बदल जाएगा। अब स्टेशन का नया कोड ‘बीएसबीएस’ की जगह ‘बीएनआरएस’ होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा यह बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, जिससे बनारस शहर के नाम को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके और यात्रियों को सुविधा हो। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा योजना बनाते समय नए कोड का ध्यान रखें।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन का नया कोड एक दिसंबर से ‘बीएनआरएस’ हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेल के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले बनारस रेलवे स्टेशन का कोड अभी ‘बीएसबीएस’ है।
इस तरह बनारस से यात्रा करने वाले या बनारस तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्री आरक्षण केंद्रों, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम अथवा आइआरसीटीसी की वेबसाइट से अपनी बर्थ आरक्षित कराने के लिए बनारस स्टेशन के पुराने अल्फाबेटिकल स्टेशन कोड ’बीएसबी‘ के स्थान पर “बीएनआरएस” अंकित करना होगा।
चार वर्ष पूर्व 15 जुलाई 2021 को मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया था। भारतीय संस्कृति को सहेजने के लिए बनारस स्टेशन पर लगे नाम बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ ही संस्कृत में बनारस भी लिखा गया जो पुरातन काशी की संस्कृति का अहसास करता है।
