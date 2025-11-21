जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन का नया कोड एक दिसंबर से ‘बीएनआरएस’ हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेल के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले बनारस रेलवे स्टेशन का कोड अभी ‘बीएसबीएस’ है।

इस तरह बनारस से यात्रा करने वाले या बनारस तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्री आरक्षण केंद्रों, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम अथवा आइआरसीटीसी की वेबसाइट से अपनी बर्थ आरक्षित कराने के लिए बनारस स्टेशन के पुराने अल्फाबेटिकल स्टेशन कोड ’बीएसबी‘ के स्थान पर “बीएनआरएस” अंकित करना होगा।