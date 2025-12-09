Chandauli: दो करोड़ रुपये से जगमग होंगे जिले के गांव, लगेंगी 865 स्ट्रीट और 100 हाईमास्ट लाइटें

जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। ग्रामीण इलाकों में प्रकाश व्यवस्था के लिए दो करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति मिली है। इसके तहत 865 स्ट्रीट लाइटें और 100 हाईमास्ट लाइटें गांवों में स्थापित की जाएंगी।

इन लाइटों के लगने के बाद अंधेरे गलियारों में उजाला बढ़ेगा और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। कई गांवों में टीन शेड निर्माण कार्य को भी हरी झंडी मिल चुकी है।

ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने बताया कि दो करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास खंड में टीन शेड निर्माण किया जाएगा। इससे नरौली घाट पर तीन स्थानों पर और नेगुरा खेल मैदान में तीन स्थानों पर टीन शेड का निर्माण किया जाएगा।