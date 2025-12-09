Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandauli: दो करोड़ रुपये से जगमग होंगे जिले के गांव, लगेंगी 865 स्ट्रीट और 100 हाईमास्ट लाइटें

    By Chandauli Photographer Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    चंदौली जिले के गांवों को दो करोड़ रुपये की लागत से रोशन किया जाएगा। इसके तहत 865 स्ट्रीट लाइटें और 100 हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इस परियोजना से ग्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। ग्रामीण इलाकों में प्रकाश व्यवस्था के लिए दो करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति मिली है। इसके तहत 865 स्ट्रीट लाइटें और 100 हाईमास्ट लाइटें गांवों में स्थापित की जाएंगी।

    इन लाइटों के लगने के बाद अंधेरे गलियारों में उजाला बढ़ेगा और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। कई गांवों में टीन शेड निर्माण कार्य को भी हरी झंडी मिल चुकी है।

    ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने बताया कि दो करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास खंड में टीन शेड निर्माण किया जाएगा। इससे नरौली घाट पर तीन स्थानों पर और नेगुरा खेल मैदान में तीन स्थानों पर टीन शेड का निर्माण किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही दशमी पोखरा पर भी टीन शेड निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। बताया कि स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लगने से सुरक्षा, विकास और व्यवस्था तीनों मजबूत होंगी।

    यह भी पढ़ें- ऑनलाइन लिंक बेस्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम की हुई शुरुआत, अब घर बैठे जमा कर सकेंगे नगर पालिका का टैक्स