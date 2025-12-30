पौष पूर्णिमा को लेकर चंदौली में लागू होगा रूट डायवर्जन प्लान, जानें किन रास्तों से होकर जा सकेंगे काशी
पौष पूर्णिमा और नए साल के आगमन को देखते हुए वाराणसी के नमोघाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। इसके लिए चंदौली में यातायात रूट डायवर्जन प्लान लागू किया ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। वर्ष 2025 के समापन व 2026 के आगमन को लेकर तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में बुधवार से पांच जनवरी तक जनपद वाराणसी के नमोघाट पर श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों की भीड़ रहेगी।
सुगम यातायात के लिए आवश्यकतानुसार यातयात नियमों के थोड़ा फेर बदल किया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान कुछ इस तरह है।
चकिया तिराहा डायवर्जन कर अलीनगर चंदौली की तरफ से आने वाले समस्त वाहन जो वाराणसी की ओर चकिया तिराहा, कस्बा मुगलसराय, पड़ाव होते हुए राजघाट जाने वाले वाहन गंजी प्रसाद चौराहा से गोधना चौराहे की तरफ से हाईवे व रिंग रोड से अपने गन्तव्य को जायेंगे।
इसी तरह शाहुपुरी तिराहा डायवर्जन कर रामनगर की तरफ से पड़ाव आने वाले वाहन, जो दुलहीपुर मुगलसराय जाना चाहते हैं वे समस्त वाहन साहूपूरी तिराहे से व्यास नगर होते हुए एफसीआई तिराहे अपने गन्तव्य को जायेंगे।
एफसीआई गोदाम तिराहा डायवर्जन कर क़स्बा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की तरफ से पड़ाव जाने वाले समस्त वाहन एफसीआई तिराहे से व्यासनगर होते हुए साहूपुरी तिराहे रोड से पीएसी तिराहा होते हुए रामनगर की तरफ अपने गन्तव्य को जायेंगे।
पड़ाव चौराहे से वाराणसी राजघाट के तरफ जाने वाले वाहन जो वाराणसी जाना चाहते हैं। वे वाहन बहादुरपुर होते हुए रिंग रोड से अथवा रामनगर होते हुये अपने गंतव्य को जायेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।