पौष पूर्णिमा को लेकर चंदौली में लागू होगा रूट डायवर्जन प्लान, जानें किन रास्तों से होकर जा सकेंगे काशी

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। वर्ष 2025 के समापन व 2026 के आगमन को लेकर तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में बुधवार से पांच जनवरी तक जनपद वाराणसी के नमोघाट पर श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों की भीड़ रहेगी।

सुगम यातायात के लिए आवश्यकतानुसार यातयात नियमों के थोड़ा फेर बदल किया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान कुछ इस तरह है।

चकिया तिराहा डायवर्जन कर अलीनगर चंदौली की तरफ से आने वाले समस्त वाहन जो वाराणसी की ओर चकिया तिराहा, कस्बा मुगलसराय, पड़ाव होते हुए राजघाट जाने वाले वाहन गंजी प्रसाद चौराहा से गोधना चौराहे की तरफ से हाईवे व रिंग रोड से अपने गन्तव्य को जायेंगे।