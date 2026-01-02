चंदौली में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, चंदौली। पंडित दीनदयाल नगर के अलीनगर वार्ड पांच में नववर्ष मनाने के दौरान एक दुखद घटना घटी। यहां तीन युवक एक ही कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे, जिससे धुएं के कारण उनकी तबियत बिगड़ गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ले के निवासी शाहिद, शाने अली, अल्तमश और लकी ने नववर्ष का जश्न मनाने के बाद रात में अंगीठी जलाकर सोने का निर्णय लिया। लकी, जो लखनऊ में परीक्षा देने के लिए निकला था, उसी रात इस घटना का शिकार हुए। रात के समय अंगीठी से निकलने वाले धुएं के कारण शाहिद, शाने अली और अल्तमश की सांसें घुटने लगीं।

परिवार के सदस्यों ने जब देखा कि युवकों की हालत बिगड़ रही है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचने पर शाहिद को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, शाने अली और अल्तमश की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है।

इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अंगीठी का धुआं अत्यधिक खतरनाक हो सकता है, विशेषकर जब लोग एक ही कमरे में सो रहे हों। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए।

अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस घटना के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सलाह दी है कि अंगीठी का उपयोग करते समय उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए और इसे बंद कमरे में जलाने से बचना चाहिए।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि नववर्ष का जश्न मनाने के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। परिवारों को चाहिए कि वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें और ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।