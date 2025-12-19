DDU जंक्शन पर लावारिस बोरे से बरामद हुए 80 कछुए, तस्कर फरार

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हो रही कछुओं और शराब की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। गुरुवार को स्टेशन पर 80 कछुए बरामद हुए। बोरे और पिट्ठू बैग में कपड़ों के बीच छिपा कर कछुओं को रखा गया था। जीआरपी की सूचना पर वन विभाग की टीम कछुओं को अपने साथ ले गई।

पीडीडीयू जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गश्त की जा रही थी। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर में प्लेटफार्म संख्या तीन व चार पर चार बोरे और पिट्ठू बैग लावारिस हाल में दिखे।

आस-पास के यात्रियों से पूछताछ की गई लेकिन किसी ने बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। आशंका होने पर एक बोरा खोलकर देखा तो इसमें कछुए मिले। बैग खोलने पर ऊपर में पहनने वाले कपड़े थे लेकिन अंदर में बोरे में कछुआ मिले।