    साहब! प्रेमिका से मेरे पति को बचाओ, झूठे मुकदमे में फंसाने की दे रही धमकी, महिला ने लगाई पुलिस से गुहार

    By Sunder Singh Rana Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    बुलंदशहर के ऊंचागांव में एक विवाहिता ने पति की प्रेमिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमिका उसे और ससुराल वालों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊंचागांव क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने अपने पति को उसकी प्रेमिका से बचने की गुहार लगाई है। आरोप है कि पति की प्रेमिका सास ससुर और पीड़िता को विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। विवाहिता ने पति की प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है।

    थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि जुलाई 2024 में युवक के साथ हुआ था। पीड़िता के नौ माह की एक बेटा भी है। पड़ोस की ही एक महिला ने उसके पति को प्रेम जाल में फंसा रखा है।

    ससुराल वालों द्वारा शादी में दिए गए गहने भी आरोपित महिला ने हड़प लिए हैं। आरोप है कि महिला ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठी शिकायत करके डरा धमका कर पांच लाख रुपए लेकर फैसला किया था।

    बीते एक माह से आरोपित महिला फोन पर उसे टॉर्चर कर रही है। पीड़िता के पति को उससे अलग करने और तलाक दिलवाने की धमकी दे रही है। जब पीड़िता ने आरोपिता को अपने पति से दूर रहने को कहा तो आरोपित महिला ने फिर से झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।

    करीब एक सप्ताह पहले महिला उसके पति को लेकर फरार हो गई। फोन पर मैसेज कर तलाक कराने की धमकी दे रही है। थाना प्रभारी वीरपाल सिंह ने कहा कि विवाहिता की तहरीर मिल गई है, जिसकी जांच की जा रही।