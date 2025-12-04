Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलंदशहर में आज से 64वीं राज्य स्तरीय महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता का होगा आगाज, प्रदेश भर की 17 टीमें होंगी शामिल

    By Amar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज से 64वीं राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 17 टीमें हिस् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला बास्केटबाल संघ बुलंदशहर के तत्वावधान में परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनूपशहर में 64वीं राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू होगी। प्रतियोगिता चार दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 17 महिला बास्केटबॉल टीमें प्रतिभाग करेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव डॉ. भूपेंद्र कुमार ने बताया कि परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनूपशहर में जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में चार दिवसीय 64वीं राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

    17 टीमें लेंगी भाग

    प्रतियोगिता का चार दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 17 महिला बास्केटबॉल टीम प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ खेल भावना तथा बास्केटबॉल खेल के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।

    उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की परिचय परेड, शपथ ग्रहण और प्रथम मैच के टॉस के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक प्रारंभ किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष अभिराग शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने व भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

    प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट दोनों प्रारूपों में खेली जाएगी

    उन्होंने यह भी कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है।प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट दोनों प्रारूपों में खेली जाएगी। सात दिसंबर को समापन पर विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट