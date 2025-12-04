बुलंदशहर में आज से 64वीं राज्य स्तरीय महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता का होगा आगाज, प्रदेश भर की 17 टीमें होंगी शामिल
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला बास्केटबाल संघ बुलंदशहर के तत्वावधान में परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनूपशहर में 64वीं राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू होगी। प्रतियोगिता चार दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 17 महिला बास्केटबॉल टीमें प्रतिभाग करेंगी।
जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव डॉ. भूपेंद्र कुमार ने बताया कि परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनूपशहर में जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में चार दिवसीय 64वीं राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश महिला बास्केबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
17 टीमें लेंगी भाग
प्रतियोगिता का चार दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 17 महिला बास्केटबॉल टीम प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ खेल भावना तथा बास्केटबॉल खेल के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।
उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की परिचय परेड, शपथ ग्रहण और प्रथम मैच के टॉस के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक प्रारंभ किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष अभिराग शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने व भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।
प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट दोनों प्रारूपों में खेली जाएगी
उन्होंने यह भी कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है।प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट दोनों प्रारूपों में खेली जाएगी। सात दिसंबर को समापन पर विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
