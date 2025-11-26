उत्तर प्रदेश में हॉफ एनकाउंटर- पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ मैनपुरी का जीतू, दिल्ली व यूपी में दर्ज हैं 28 मुकदमे

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद में मंगलवार की रात कोतवाली क्षेत्र रेलवे रोड स्थित निजामपुर बिजली उपकेंद्र के पास वांछित बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जीतू घायल हो गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, नकदी व बाइक बरामद की है। आरोपित जीतू पर एटा, हाथरस, मैनपुरी, दिल्ली आदि थाना क्षेत्रों में 28 मुकदमें दर्ज हैं। सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की रात्रि को पुलिस टीम एक अभिसूचना के आधार पर दनकौर तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चैकिंग कर रही थी। उसी समय एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके, बल्कि निजामपुर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाइक को तेजी से लेकर भागने लगे।

इस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बिजलीघर के पास बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी।

पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी काम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

सीओ ने बताया कि गिरफ्तार व घायल बदमाश की पहचान जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र कामता उर्फ कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम बरखेडा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के रुप में हुई है। जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, नकदी व बाइक बरामद हुई है।