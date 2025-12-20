Language
    गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर पहिया फटने से ट्रक में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, मौके पर लगा जाम

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा

    संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा (बुलंदशहर)। खुर्जा क्षेत्र के गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर स्थित गांव बगराई बाइपास के निकट शनिवार सुबह चलते हुए एक ट्रक में आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रक व उसमें लदा करीब 12 से 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    करनाल साहिबगंज चंदौली निवासी ट्रक चालक इरफान व परिचालक शादाब निवासी रामगढ़ चंदौली ने बताया कि वह शुक्रवार देररात ट्रक में पीवीसी पैनल, सनमाइका प्लाई व कुछ पेंट के डिब्बे को लादकर गाजियाबाद से बनारस जा रहे थे। इसी दौरान शनिवार सुबह करीब सात बजे गाजियाबाद-अलीगढ़ हाइवे स्थित गांव बगराई बाईपास के निकट ट्रक का पहिया फटने के कारण उसमें आग लग गई।

    चालक ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। जिसके बावजूद आग फैलती गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक में आग लगी देख हाईवे पर अफरातफरी का माहौल बन गया। एक तरफ वाहन रुक गए। जिसके चलते मौके पर जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचित कर स्थिति से अवगत कराया। साथ ही दमकल विभाग की टीम को सूचना दी।

    सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक ट्रक में रखा करीब 12 से 15 लाख की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। वहीं एफएसओ प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। चालक द्वारा टायर फटने के कारण आग लगना बताया गया है।