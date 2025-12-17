UP News : चलती कार बनी आग का गोला, तीन बच्चों समेत परिवार की जान पर बन गई और फिर...

संवाद सूत्र, जागरण, ककोड़ (बुलंदशहर)। चोला थाना क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर के पास मंगलवार की देर रात एक चलती कार आग का गोला बन गई। पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर कार सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया।

जनपद के शिकारपुर निवासी सुभाषचंद्र पुत्र इंदर सिंह ककोड़ थाना क्षेत्र में होटल चलाते हैं। मंगलवार की रात करीब 12 बजे वह अपनी कार से अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों के साथ शिकारपुर जा रहे थे। चोला थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही कार सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे।

इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देते हुए कार सवार लोगों को बचाने के प्रयास में जुट गए। आनन-फानन फैंटम पुलिस भी ग्रामीणों के साथ मिलकर जलती कार से लोगों को सकुशल बाहर निकालने में जुट गये। इस दौरान बुलंदशहर, ककोड़ की ओर से आने-जाने वाले वाहन सड़क के दोनों और लंबी लाइन में खड़े रहे। दमकल की टीम ने जलती कार की आग बुझायी। लेकिन तब तक आग जलकर खाक हो चुकी थी।

थाना प्रभारी बलराम सिंह सेंगर ने बताया कि ग्रामीणों व फैंटम पुलिस की तत्परता से सभी कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाकर आवागमन सुचारू कराया गया। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

गेहूं पिसवाने गए व्यक्ति की चक्की के पटा की चपेट में आने से मौत संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। अरनिया के गांव मुनि स्थित जरारा मार्ग पर गेहूं पिसवाने गए व्यक्ति की चक्की के पटा की चपेट में आने से मौत हो गई।

अलीगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव जमुना निवासी 45 वर्षीय राजू पुत्र कालीचरन अरनिया के गांव मुनि स्थित अपने फूफा मनोहरलाल के यहां आया हुआ था। मंगलवार देर शाम करीब आठ बजे वह अपने फूफा मनोहरलाल के साथ गेहूं पिसवाने के लिए जरारा मार्ग स्थित आटा चक्की पर गया था।

चक्की पर गेहूं रखने के दौरान राजू का ओढ़ा हुआ शाल चक्की के पटे की चपेट में आ गया। शाल के साथ राजू भी पटे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई। किसी तरह से चक्की बंद कर आननफानन में घायल राजू को मुनि स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अरनिया थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की।