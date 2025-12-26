Language
    यात्रीगण ध्यान दें! रद और लेट चल रहीं हैं ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर परेशान नहीं होना चाहते तो आपको करना है ये काम

    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द रहने और देरी से चलने का सिलसिला जारी है। यात्री ट्रेनों की समय सारिणी के विषय में जानकारी लेने के बा

    संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। यात्रीगण ध्यान दें, खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर रूकने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के रद रहने और देरी से चलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यात्री ट्रेनों की समय सारिणी के विषय में जानकारी लेने के बाद भी घर से निकलकर स्टेशन पहुंचे। जिससे उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

    खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर अप-डाउन में करीब दर्जनभर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। जिनके जरिए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्री अपना सफर पूरा करते हैं। जंक्शन स्टेशन पर रूकने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़कर अन्य अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

    दिल्ली से चलकर अलीपुरद्वार जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन खुर्जा जंक्शन पर सुबह साढ़े आठ बजे आती है। शुक्रवार को यह ट्रेन रद रही। जिसकी जानकारी के अभाव में यात्री स्टेशन पर पहुंच गए और उन्हें मजबूरी में अन्य ट्रेनों के जरिए अपना सफर पूरा करना पड़ा। इासके अलावा सूबेदारगंज से मेरठ तक जाने वाली संगम एक्सप्रेस आठ घंटे देरी से आई।

    वहीं मालदा से बठिंडा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस सात घंटे, कालका जंक्शन से कोलकाता जाने वाली हावड़ा कालका मेल पांच घंटे, हाथरस से पुरानी दिल्ली जाने वाली एचडी पैसेंजर ट्रेन तीन घंटे, लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस चार घंटे और आनंद विहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटा देरी से रहीं। ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर स्टेशन पर एनाउंसमेंट कराया गया।