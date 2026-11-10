बुलंदशहर में पुलिस पर हमला, दारोगा और हेड कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी; पुलिस जीप पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश 

संवाद सहयोगी, गुलावठी (बुलंदशहर)। ईसेपुर गांव में नोटिस तामील कराने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। दारोगा व हेड कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। आरोपितों को छुड़ाने के लिए पुलिस जीप पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिस ने छह नामजद व 10-12 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

बराल पुलिस चौकी इंचार्ज दारोगा धर्मवीर सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि वह सोमवार रात पुलिस टीम के साथ एक मुकदमे के संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण करने तथा आरोपित के मकान पर नोटिस तामील करने गए थे। जैसे ही उन्होंंने आरोपित सूबे को तलब किया तो आरोपित घर के बाहर आया। जैसे ही वह आरोपित सूबे को नोटिस तामील करा रहे थे, इसी दौरान सूबे का पुत्र राहुल व आकाश पुत्र कृष्णपाल मौके पर आ गए, जिन्होंने दारोगा के साथ अभद्रता शुरू कर दी।

पुलिस टीम ने आरोपितों को समझाने का प्रयास किया लेकिन सूबे का पुत्र राहुल आक्रोशित हो गया और उनके साथ हाथापाई पर उतारू हो गया। जिसमें दारोगा की वर्दी के बांये सोल्डर पर झपट्टा मार उखाड़ दिया व पुलिस मोनोग्राम भी उखाड़ कर फेंक दिया। दारोगा को बचाने में पुलिस टीम ने आकाश को पकड़ने का प्रयास किया तो आकाश ने उनके हमराह हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की वर्दी का दाहिना सोल्डर भी उखाड़ दिया।